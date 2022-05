Miguel Ribeiro: «Ambição é termos um estádio novo, um centro de estágio e chegarmos à Europa»

Apesar de esta ser uma questão há muito debatida no seio do clube, Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, voltou a realçar a necessidade de os minhotos terem melhores infraestruturas e assegurou que a Câmara Municipal não está a cumprir a sua parte do acordo."Isto é uma questão do Município, proprietário do estádio. Quando a direção decidiu procurar o investimento externo, tinha um compromisso que incluía um estádio novo. O meu desapontamento não é com o doutor Paulo Cunha ou com o doutor Mário Passos, atual presidente, mas sim com o compromisso que estava assumido e que foi honrosamente cumprido pela Quantum Pacific. Olhando para os concelhos vizinhos e para os estádios de Gil Vicente, V. Guimarães e Sp. Braga, como é que podemos competir com eles? Famalicão é um concelho importante a nível económico e sinto algum embaraço por ver os nossos jogos em casa na televisão. Isto não é compatível com que o queremos para a imagem de Famalicão. Cumprimos todos os nossos compromissos: subimos de divisão, estamos na 1ª Liga e estamos a crescer cada vez mais. O nosso lamento é percebermos que o nosso estádio é uma solução sem solução. Isto é uma necessidade imediata porque em breve vamos jogar competições europeias ou porque a Liga pode olhar para os regulamentos e considerar que não podemos ter 60 por cento do estádio descoberto", começou por dizer o dirigente em entrevista à rádio 'Cidade Hoje'.Para além de ter assegurado que o processo de renovação de Rui Pedro Silva está em andamento, Miguel Ribeiro foi ainda mais longe no que a infraestruturas diz respeito e apontou baterias a um centro de estágio: "É um projeto decisivo para nós e é algo que vai acontecer, a SAD precisa de ter equipamentos para treinar. Os sub-17, sub-19 e sub-23 treinam em relva sintética, os sub-23 não têm onde jogar e a equipa principal treina num relvado que não tem drenagem. É óbvio que, se queremos competir a um nível alto, as infraestruturas são fundamentais. Precisamos de um centro de estágio que sirva como ‘fábrica’. Queremos preparar o futuro e queremos que a equipa principal tenha todas as condições. Vamos fechar a compra do terreno na próxima época e começaremos a construção do centro de estágio de forma imediata".O presidente da SAD concluiu explicando quais são as metas que tem definidas para o futuro. "A minha ambição para daqui a três anos é ter um estádio novo, um centro de estágio e chegarmos às competições europeias", rematou.