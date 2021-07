Miguel Ribeiro anuncia contratação de Bruno Rodrigues

O Famalicão continua ativo no mercado e já assegurou a quinta contratação para a nova temporada. Trata-se de Bruno Rodrigues, extremo brasileiro, cuja chegada foi assumida por Miguel Ribeiro, presidente da SAD.





"Já contratámos um jogador como o Bruno Alves, contratámos o Rúben Lima para o lugar do Rúben Vinagre, o Dalberson para a vaga do Vaná, contratámos o Bruno Rodrigues para o lugar do Gil Dias e o David Tavares, peça por peça, o equilibrio é absoluto. Este equilibrio vai alterar. Vamos reforçar a equipa e há equipas que se vão reforçar na nossa equipa. Perante as saídas que possam acontecer estamos preparados para as colmatar. Famalicão tem filosofia definida desde o primeiro dia, queremos jogar jovens e com potencial, para aqui jogarem e eventualmente saírem. Tendo nós a visão a máquina, esta tem de estar preparada para este mecanismo que queremos preparar. Temos situação de breakeven. Quem saiu foi colmatado com quem entrou. Se chegaremos assim a 31 de agosto, não sei", referiu o líder da SAD, numa cerimónia onde oficializou uma nova parceria com o Placard.pt.Bruno Rodrigues, de 24 anos, já se encontra em Portugal, mas ainda não foi apresentado por se estar a cumprir a quarentena obrigatória para quem viaja desde o Brasil.