Miguel Ribeiro assume: «Há namoro do Sporting por Ugarte»

No dia em que anunciou uma nova parceria, agora com o Placard.pt, que passará a ser main sponsor do Famalicão, Miguel Ribeiro abordou várias outras temáticas da atualidade do clube, como o dossiê Manuel Ugarte. O líder da SAD minhota assumiu que há namoro com o Sporting, mas falta ver se dará em casamento.





"O Famalicão há cerca de duas épocas, estando na primeira, habituou a ter jogadores de qualidades. Jogadores esses que estão, outros que vão, outros que vêm. Essa é a mensagem que temos de passar aos sócios e adeptos. Há jogadores que entram e que saem, mas para o mercado há outra mensagem que passamos. Os jogadores que daqui saem têm qualidade. Jogadores que melhoramos, que colocamos noutro patamar. Quem tem jogadores made i n Famalicão, sabe que tem jogadores de qualidade. Olhar para Pote, Racic, Toni, leva-nos a perceber que o mercado confia em nós. Jogadores são alvo apetecível para o mercado. Ugarte está na mesma porta de saída do Diogo Queirós, que foi o capitão da nossa seleção sub-21 que na Alemanha disputou até à final e foi selecionado para jogador da equipa ideal, também posso dizer que o Gustavo Assunção também estará numa porta de saída, da mesma forma do Ugarte, sendo jogador de seleção e sendo alguém em quem o Famalicão investiu e tornou-se no jogador mais caro da história do Famalicão, é normal que possa estar na porta de saída. Mas também podemos continuar para o Anderson, avançado que está connosco há alguns anos. Dizer que hoje o Ugarte está na porta de saída teria de os colocar ao nível do Assunção, Queirós, Iván Jaime, Anderson, Luiz Junior. Têm selo made in Famalicão e esses jogadores são claramente bons jogadores.""Naturalmente o maior investimento terá de ter reflexo no seu retorno. Reparem que a transferência do Pote foi importante, mas se perguntam onde está a maior importância está na percentagem que o Famalicão manteve. Olhando para o Ugarte, acredito será a maior venda de sempre. Tem qualidade, joga a nível sénior desde os 16 anos e é de seleção. São ingredientes a mais para que a sopa que saia desses ingredientes não seja rica.""Em relação aos jogadores falados, temos abordagens, não temos propostas concretas numa perspetiva de valores, mas temos abordagens para perceber até onde podemos casar as nossas vontades. Hoje há linha ténue entre abordagem e proposta. A abordagem é namoro até dar casamento. Há namoro em relação a esses jogadores todos que falou. Se algum vai redundar em casamento, não consigo responder.""Há namoro com o Sporting pelo Ugarte, entre outros clubes."