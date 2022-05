Miguel Ribeiro confirma saída de Banza: «É um dos preços a pagar por uma época que não foi tranquila»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, confirmou no Canal 11 que Simon Banza não vai continuar no clube. O jogador esteve em Portugal cedido pelo Lens.

"A opção de compra, de cerca de 5 milhões de euros, termina em breve e infelizmente… Seria razoável exercê-la se tivéssemos feito uma boa época, poderíamos avaliar se o podíamos ter trabalhado ao longo do ano. Acredito que poderíamos ter feito uma venda mais acima e haveria uma mais-valia. É um dos preços a pagar por uma época que não foi tranquila", referiu.

O dirigente deu também como praticamente certa a continuidade de Rui Pedro Silva: "Estamos a afinar um ou outro pormenor. O Rui Pedro Silva fez 28 pontos e conseguiu um bom trabalho".