Miguel Ribeiro: «Cremos que a estabilidade será a palavra de ordem no Famalicão»

Miguel Ribeiro apresentou um discurso ambicioso para a temporada 2022/23 no Kick-Off.

"É a quarta época do Famalicão na 1ª Liga, repete-se assim o melhor que o clube tinha conseguido. Isso dá-nos estabilidade do ponto de vista desportivo e acreditamos que vamos ter um ano tranquilo e a olhar para os lugares cimeiros. Em termos de plantel houve mais estabilidade do que nos dois últimos anos, apesar de o mercado ainda poder trazer novidades, mas cremos que estabilidade será uma palavra de ordem no Famalicão. Os dois últimos anos foram muito atípicos, agora voltamos à rotina a que estávamos habituados. O facto de não vivermos com regras tão apertadas fará com que estejamos mais favorecidos para operar", referiu à Sport TV.