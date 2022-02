Miguel Ribeiro deixa certeza: «Juntos, vamos ficar na Liga Bwin»

A época do Famalicão não está a correr conforme o esperado e Miguel Ribeiro, presidente da SAD dos minhotos, é o primeiro a assumi-lo. O líder famalicense aponta a existência de algumas infelicidades pelo caminho como a principal razão para a equipa estar na situação em que está."De facto as coisas não estão a correr como pretendíamos, como trabalhámos para que corressem. Esperávamos, pela qualidade da equipa, algo diferente. Tivemos alguma infelicidade em momentos capitais. Em termos de VAR temos 2 ou 3 golos anulados que nos dariam mais pontos. Questões de pormenor. Não digo que sejam decisões erradas. E noutros jogos, como em Braga, por exemplo, em que estávamos com 3 pontos amealhados e uma infelicidade no processo tirou-nos dois pontos. Em Alvalade fizemos um bom jogo, podíamos ir empatados para o intervalo, mas falhámos um penálti. Há um sem número de infelicidades que nos têm acontecidos. Depois outras situações que nos têm tirado do trilho do sucesso", apontou Miguel Ribeiro, numa referência à Covid-19."Hoje, se calhar o Famalicão não está tão exposto ao Covid-19, já toda a gente teve Covid-19. Fomos jogar ao Dragão com 15 jogadores. Há várias situações, mas é um processo", reiterou, numa entrevista à rádio 'Cidade Hoje', de Famalicão.Ainda assim, a confiança na permanência continua a ser total. De tal forma que Miguel Ribeiro pediu apoio aos adeptos. "Falta um terço do campeonato para o disputar. E estamos prontos para o fazer. Confiamos no processo. Temos qualidade, resiliência, temos amor ao trabalho. Não tenho dúvida de que aqui ninguém se rende em circunstâncias menos favoráveis", frisou.De forma a tornar mais fácil este objetivo, o Famalicão reforçou-se com quatro caras novas no inverno, fazendo também regressar dois jogadores aos seus quadros. Cádiz, Dolcek, Kadile e João Carlos Teixeira foram contratados, Gustavo Assunção e Diogo Queirós voltaram de empréstimo. Seis nomes que Miguel Ribeiro acredita que serão uma mais-valia."Felizmente reforçámo-nos no mercado. Nem sempre o mercado nos dá soluções em tempo útil, assim foi no verão e agora também. Hoje temos 5 substituições, temos covid que tira jogadores, pelo que op mercado fica mais parco. Fizemos as alterações que entendíamos necessárias para colmatar lacunas e os regressos são porque têm qualidade. Acreditamos nos jogadores e acreditamos no potencial desportivo e econónimo, por isso fizemo-los regressar para continuarem aqui o seu desenvolvimento", explicou.No entanto, mais do que nomes, Miguel Ribeiro quer ver espírito vencedor. "Todos neste clube e nesta cidade têm de estar imbuídos neste espírito, o de ganhar", começou por dizer a este propósito, deixando depois uma mensagem clara: "O nosso emblema está onde está porque está acima de qualquer nome. O nome está nas costas, o emblema está à frente, no coração", concluiu.Todos juntos vamos conseguir ficar na 1ª Liga