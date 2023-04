Miguel Ribeiro e a meia-final da Taça com o FC Porto: «Há três anos falhámos no detalhe»

É já este mês que o Famalicão entra em cena na Taça de Portugal, competição na qual irá defrontar o FC Porto numa eliminatória a duas mãos a contar para as meias-finais.Pela segunda vez em apenas quatro anos, os minhotos chegam à penúltima etapa da prova rainha, mas, desta vez, querem ir mais longe do que alguma vez foram, tal como garantiu Miguel Ribeiro, presidente da SAD."Da primeira vez que fomos à meia-final, há três anos, perdemos 3-2 na Luz. Sofremos um golo nos últimos minutos num canto evitável e em casa empatámos 1-1, num jogo em que o melhor em campo foi o Vlachodimos. Perdemos por um detalhe num golo que não devia ter acontecido e foi uma exibição extraordinária do guarda-redes do Benfica que nos tirou do Jamor. Espero que a equipa esteja competente numa eliminatória dificílima, mas isso é normal numa meia-final da Taça. É a nossa segunda meia-final em três anos e isso atesta a nossa regularidade desportiva", referiu o líder da sociedade famalicense, à margem da visita de João Paulo Correia, secretário da Juventude e do Desporto, às instalações do clube.