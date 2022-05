Miguel Ribeiro e a partilha do passe de Pote: «Se o Sporting tentar adquirir mais 20, 30 ou 40%…»

O Famalicão ainda detém 50 por cento do passe de Pote, num cenário abordado por Miguel Ribeiro, presidente da SAD, no Canal 11.

"O Famalicão tem 50 por cento dos direitos do Pote e não faço a mínima ideia se o Sporting vai tentar adquiri-los antes de fazer uma operação, acredito que não. Quando partilhamos coisas, é para o bem e para o mal. Não é quando há sucesso numa operação que deixamos de ser sócios. Se o Sporting tentar adquirir mais 20, 30 ou 40 por cento, aqui estaremos para avaliar. É um clube com quem temos boas relações. Não me choca o Famalicão ter metade do passe e o Sporting fazer uma boa venda", referiu.