Miguel Ribeiro e a polémica Pepe/Colombatto: «Só podíamos responder a um tipo que diz que outro tipo lhe chamou 'mono'»

O presidente da SAD do Famalicão, Miguel Ribeiro, referiu-se à polémica em torno do alegado insulto racista que o médio do Famalicão, Santiago Colombatto, terá proferido ao portista Pepe, na segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, para ilustrar aquilo que considera ser o desajuste nas prioridades dos clubes e comunicação social."Na meia-final do Dragão, em que fizemos um grande jogo, durante 30 minutos, o desgraçado do treinador do Famalicão só tentava demonstrar como é que conseguimos jogar e só podíamos responder a um tipo que diz que outro tipo lhe chamou 'mono', que curiosamente até é branco, o que não deixa de ser interessante. Portanto, vejam como esta comunicação é hostil, porque nem se cuidou de saber se ele era branco, mas diz que lhe chamaram macaco ou 'mono', o que é absurdo. Centrou-se na forma como o treinador festejou, se foi ao nosso banco e ninguém se centrou no nosso plano de jogo extraordinário. Demorámos 34 minutos a falar do jogo", afirmou durante a participação no 17.º Congresso Internacional de Futebol da Universidade da Maia.