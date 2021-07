Miguel Ribeiro e o interesse do Sporting em Ugarte: «Estamos a conversar não só sobre os valores...»

A possível transferência de Ugarte para o Sporting tem sido uma das grandes 'novelas' deste mercado de transferências, mas as negociações podem estar prestes a conhecer um desfecho. Em declarações à SportTV, Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, confirmou que as duas partes estão apenas a limar arestas para que a transferência seja efetivada.





"O Sporting tem interesse no Ugarte e estamos a conversar. Estamos a conversar não só sobre os valores, mas também sobre as condições para esses valores serem executados, nomeadamente as condições de pagamento e planos. Estamos a conversar para tentarmos chegar a bom porto, é um desfecho que pode acontecer. O Sporting está interessado no jogador, o jogador vê com bons olhos e nós estamos recetivos a negociar. Está a ser um processo pacífico e faz parte da estratégia do Famalicão: identificar bons jogadores, investir em alguns e posteriormente vender. É algo que pode acontecer", referiu o dirigente famalicense.Ao que tudo indica, o negócio deverá ser feito com o Sporting a passar 6,5 milhões de euros por 50 por cento do passe do médio uruguaio.