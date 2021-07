Miguel Ribeiro e o regresso do público: «Queremos muito os adeptos connosco»

Miguel Ribeiro vê com ótimos olhos o regresso do público aos estádios. O presidente da SAD do Famalicão não esconde que quer muito voltar a ter os adeptos nas bancadas e que está ansioso para que esse cenário chegue rapidamente.





"Eles querem muito, mas nós queremos tanto como eles. Hoje para nós o Famalicão faz todo o sentido quando temos os adeptos connosco. Esta época foi um grande handicap, toda a gente sabe que o Famalicão joga com mais do que 11. Os 11 estão suportados por uma massa apaixonada e apaixonante. Essa falta sentiu-se porque precisamos e queremos muito tê-los aquí connosco. Há algo que está acima de nós, que é a decisão, não nos cabe, mas fazemos votos para que venha o mais rápido possível. Queremos os adeptos connosco", referiu, à margem da oficialização de uma parceria com a Placard.