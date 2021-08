A poucos dias do arranque da Liga Bwin, o Famalicão publicou um vídeo nas suas redes sociais a dar conta do espírito de união que reina no clube. Dessa forma, jogadores, jogadoras, treinadores e dirigentes dos famalicenses estiveram reunidos e os presidentes, tanto da SAD como do clube, fizeram questão de dar ênfase à ambição que têm para 2021/22.





"Estamos a dar o pontapé de saída para uma época que esperamos que seja de sucesso e na qual estaremos mais perto de vencer se estivermos unidos. Juntos, com os adeptos, com o concelho e com as pessoas que nos apoiam, estaremos mais perto de alcançar o sucesso e os nossos objetivos", referiu Miguel Ribeiro, presidente da SAD.A mesma ideia, de resto, foi defendida por Jorge Silva, líder do clube: "Este é o mesmo Famalicão que iniciou uma aventura em 1931, mas focado em voos cada vez mais altos e na qualidade do projeto".