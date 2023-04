Miguel Ribeiro: «Europa? Não conseguimos em três anos, mas nos próximos três vamos conseguir»

O Famalicão pode, pela primeira vez, conseguir o tão desejado apuramento europeu, que em duas ocasiões já ficou perto de ser alcançado. Para tal, os minhotos têm dois caminhos abertos, o do campeonato e o da Taça de Portugal.No entanto, Miguel Ribeiro não se compromete com esta meta para a presente temporada, pese embora tenha um prazo claro e definido para que o passo rumo à Europa seja efetivado."Se vamos à Europa este ano, ou na próxima época ou daqui a dois anos, não sei responder, agora a ambição da SAD do Famalicão é competir até ao final por estes objetivos. Ainda não o conseguimos nestes três anos, mas seguramente nos próximos três vamos conseguir", referiu, à margem da visita de João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, às instalações do clube.