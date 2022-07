Miguel Ribeiro: «Europa será consequência lógica do nosso processo de crescimento»

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, falou à imprensa nesta terça-feira e definiu 'estabilidade' como a palavra de ordem dos minhotos para a temporada 2022/23."Partimos para esta época com ambição renovada, mas sempre com uma base de estabilidade e com o objetivo de fazer cada vez mais. Vamos para a quarta época na 1ª Liga já com alguma marca no futebol português, quer no nosso jogo, nos nossos jogadores, quer até nas nossas classificações, porque ficámos em 6º, 9º e 8º. Por isso, naturalmente, quando em três anos ficamos as três vezes na primeira parte da tabela, a nossa ambição passa por, pelo menos, repetir essa posição classificativa. Essa estabilidade espero que seja transversal ao nosso jogo aos nossos jogadores, às nossas gentes, porque algo que volta a ser desafiante e encorajador é começarmos juntos, com os nossos adeptos", referiu.Assumindo que o treinador Rui Pedro Silva ainda receberá reforços e que a venda de Charles Pickel não atenua a necessidade de o clube continuar a transacionar jogadores, Miguel Ribeiro abordou ainda a possibilidade de o Famalicão lutar pelas competições europeias nesta época: "A Europa será sempre uma consequência. Nestas três épocas, em duas delas perdemos a Europa na última jornada; no ano passado, fizemos uma primeira fase fraca e uma segunda fase boa, por isso, será sempre uma consequência dessa estabilidade e da forma como competirmos. Não é alg que nos tire o foco nem algo que nos tire a ambição. É algo que será natural e fará parte de um processo de crescimento do Famalicão e, um bocadinho na senda do que têm sido estes três anos, será uma consequência lógica: será este ano, será no próximo, será no seguinte? A ver vamos".O dirigente concluiu dizendo que a principal preocupação do Famalicão, agora na direção da Liga, tem a ver com as fontes de receitas dos clubes.