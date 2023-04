Miguel Ribeiro fala do novo estádio e faz revelação: «Investimos três milhões em infraestruturas»

O Estádio Municipal de Famalicão voltou a ser tema de conversa esta segunda-feira, numa reunião que juntou Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, Mário Passos, presidente da Câmara Municipal local, e João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto.Há anos que o recinto está para ser alvo de intervenção, mas tal não aconteceu ainda. Com efeito, Miguel Ribeiro assume que espera novidades em breve, de forma a que promessa que foi feita à sociedade seja cumprida."Quando, há cinco anos, a SAD foi adquirida, havia – e há – o compromisso de um estádio novo. A nossa reivindicação passa pelo cumprimento do compromisso que foi feito. Tudo está a ser feito para que o estádio seja uma realidade. Ainda hoje o senhor presidente da Câmara disse que este ano teremos as novidades tão esperadas. Mas, considerando que estadio é municipal, eu, como Famalicão SAD, pouco poderei dizer ou atuar sobre o qual sou parte, não sendo parte decisiva ou decisora. Aguardo com expectativa porque sou parte. A minha expectativa é maior por mim e pelos meus", disse o líder da SAD.A este propósito, Miguel Ribeiro apontou que a sociedade está a fazer o que pode ao nível das infraestruturas, incluindo obras na academia para albergar a equipa principal, num investimento de cerca de três milhões de euros."Do ponto de vista de investimento de infraestruturas, o que podemos fazer, estamos a fazer. Estamos a fazer um investimento integral de 3 milhões de euros, pago pela SAD. É investimento que entendemos necessário para a nossa atividade. No caso do estádio não podemos intervir em termos de investimento. Há regras. É propriedade do Município. Estamos abertos, dentro do que pudermos, do ponto de vista legal, a sermos parte da solução. Seremos parte tambem da solução financeira", revelou.