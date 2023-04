Miguel Ribeiro: «Iván Jaime? Se perguntarem ao Sporting se está satisfeito com Pote e Ugarte...»

Iván Jaime está a caminhar de forma segura para ser a próxima grande venda do Famalicão. O médio espanhol atravessa um momento de explosão e Miguel Ribeiro acredita que, entretanto, chegarão à SAD propostas importantes pelo camisola 10."Quem compra jogadores no Famalicão, compra jogadores de qualidade. Os jogadores são referências aqui. Acredito que o mercado olha para o Iván Jaime como olhou para o Pote ou para o Ugarte, porque sabem que são jogadores de muita qualidade. Considerando o que ele está a fazer, a minha convicção é que vamos receber propostas importantes. Aí, decidiremos o que é melhor para o jogador e para o clube. Se perguntarem no Sporting se estão satisfeitos com o Pote e o Ugarte, seguramente que sim", apontou, à margem da visita de João Paulo Correia, secretário da Juventude e do Desporto, às instalações do clube.No futuro, o Famalicão continuará em busca de antecipar-se na identificação de talento, mas a prioridade é olhar cada vez mais para os jogadores que já estão no clube, que, segundo Miguel Ribeiro, têm dado grandes provas de valia recentemente."Nós cada vez olhamos mais para dentro. Ainda este fim de semana, jogou a titular o Gustavo Sá que tem idade de sub-19. Temos a convicção plena que o futuro passará pelos jogadores que temos nos sub-19, sub-23 e recrutando no mercado os retoques para esta espinha dorsal. Isto é fácil de comprovar com factos, pois temos um Luiz Júnior que começou nos sub-19, o Penetra, capitão dos sub-21 de Portugal, que veio para os nossos sub-23, o Riccieli que chegou a Famalicão com 20 anos e que agora é nosso capitão. Mas, por outro lado, recrutámos jogadores como o Zaydou Youssouf, que tem uma qualidade grande e um contrato longo, como recrutámos o Iván Jaime e outros. Contratações que serão o sal e a pimenta para temperar o nosso prato", referiu.