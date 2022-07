Miguel Ribeiro: «Não tenho dúvida de que Pote será o maior encaixe da história do Famalicão»

Questionado sobre a situação de Pedro Gonçalves, jogador do Sporting cujo metade do passe ainda pertence ao Famalicão, Miguel Ribeiro, presidente da SAD dos minhotos, vincou o desejo de ver ainda ver entrar mais milhões nos cofres do seu clube."Negociar a restante percentagem do passe do Pote? Essa é uma questão complexa, porque não depende de nós. O Famalicão tem 50 por cento do passe do Pedro Gonçalves. É, talvez, o melhor jogador a atuar em Portugal, pelo que é um ativo muito importante para o Famalicão. Só o tempo vai dar essa resposta. Mas, se me pergunta se temos a convicção de que será o maior encaixe da história do Famalicão, disso não tenho a mínima dúvida", vincou, respondendo depois de forma perentória à questão se tinha interesse em negociar: "Não. Tenho interesse em que Pote faça uma boa época, essencialmente, por ele, porque é um jogador com muito valor, que acrescentou muito ao Famalicão. Será sempre um primeiro ‘made in Famalicão’ e essa bandeira Pote levará sempre com ele e temos orgulho nisso. Isso é que me dá, verdadeiramente, confiança e conforto: que ele esteja bem, que a carreira dele corra muito bem. O resto também será consequência, porque a nossa tranquilidade, do ponto de vista financeiro, hoje, também nos permite não estar com nenhum tipo de pressa nem de exposição a esse tipo de operações".