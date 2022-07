Miguel Ribeiro: «O Famalicão está completamente estagnado enquanto tiver este estádio»

Cânticos, aplausos e muito apoio: ambiente foi de festa no treino aberto do Famalicão Cânticos, aplausos e muito apoio: ambiente foi de festa no treino aberto do Famalicão

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, aproveitou o treino aberto do clube nesta terça-feira para voltar a destacar a importância de os minhotos terem um estádio novo."Esse é um projeto capital dentro da nossa esfera de crescimento. A câmara municipal é detentora do espaço. A indicação que temos é que vai avançar, mas pouco podemos fazer quanto a isso. Se me pergunta: o Famalicão não anda para a frente, enquanto não tiver esse estádio? Não tenho a mínima dúvida. O Famalicão e Famalicão estão completamente estagnados enquanto tiverem este estádio. Felizmente, tem uma SAD ativa, que tem algum poder do ponto de vista desportivo e financeiro e que vai continuar a branquear e a mascarar o que é o Famalicão e o que é Famalicão. De facto, o Futebol Clube de Famalicão, hoje, é muito mais forte do que Famalicão, porque tem uma equipa capaz e competente. Já vamos com três anos de 1ª Liga e agora estamos na quarta a lutar pelos principais lugares, depois chegamos a um estádio que é de nível reduzido, talvez um estádio de 2ª Liga, e é fácil concluir que a distância que vai entre o Famalicão e Famalicão, deste ponto de vista, é gritante. Vale-nos que Famalicão, do ponto de vista dos seus adeptos e sócios, terá sempre apoio. Eles vão também lutando por isto", referiu.Apesar disso e de ter dado o exemplo dos concelhos vizinhos (Braga, Guimarães e Barcelos) em termos de infraestruturas de qualidade, Miguel Ribeiro vincou a confiança que tem na Câmara Municipal em relação ao cumprimento do acordo.