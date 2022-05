Miguel Ribeiro: «O Ugarte estava referenciado por 100 clubes»

Manuel Ugarte foi um dos melhores exemplos de boa gestão por parte do Famalicão, isto na medida em que chegou ao clube em janeiro de 2021 e, cerca de meio ano depois, foi vendido ao Sporting por mais do dobro daquilo que havia custado. No Canal 11, Miguel Ribeiro, presidente da SAD dos minhotos, explicou os contornos da chegada do médio ao clube.

"O Ugarte foi um processo de puro scouting. No entanto, ele era titular do Fénix aos 16 anos e estava referenciado por 100 clubes. O Famalicão teve a capacidade de investir e de lhe dar palco, isto sabendo que havia referências num patamar acima. Recrutámos um jogador que estava referenciado acima e demos-lhe palco. O Famalicão conseguiu construir uma marca, quem vem a Famalicão sabe que leva bons jogadores. Quem sai daqui sabe que é como comprar um bom vinho do Douro", vincou.