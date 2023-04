Miguel Ribeiro: «Queríamos estar no topo do futebol português e, para nós, o topo é isto»

A SAD do Famalicão está a escassos meses de cumprir cinco anos e, em véspera de cumprimento dessa efeméride, Miguel Ribeiro, líder da sociedade, não podia estar mais satisfeito com o que tem sido alcançado.Em declarações à comunicação social, realizadas à margem da visita de João Paulo Correia, secretário de Estado da Juventude e do Desporto, às instalações do clube, Miguel Ribeiro expressou-se otimista em relação ao que aí vem."A SAD do Famalicão vai fazer cinco anos e tudo foi rápido. Os anos têm sido marcados pelo sucesso desportivo, as equipas de sub-19 e sub-23 estão a lutar pelo título, a equipa A está a fazer um campeonato muito positivo e está nas meias-finais da Taça de Portugal. Continuamos a cuidar do jogo e dos jogadores, temos bons jogadores, temos cerca de 25 a 30 jogadores entre sub-23 e sub-19 com contrato profissional em que acreditamos muito que passará o futuro do Famalicão, temos outros em que temos participações como o Pote, Ugarte, Toni Martínez, Pickel, Batubinsika. Ou seja, do ponto de vista desportivo, estamos muito otimistas", referiu, apontando a altos voos ainda esta temporada."Acredito que vamos à final da Taça de Portugal, que vamos voltar a ficar nos oito primeiros classificados da Liga Bwin e, no fundo, é cumprir o que prometemos e projetámos há quatro anos. Podemos não conquistar o Nacional de sub-19, de sub-23 ou não ir ao Jamor, mas vamos competir até ao final. Isto era o que queríamos, estar no topo do futebol português", afirmou.