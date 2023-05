Miguel Ribeiro sobre Ugarte: «Beneficiamos com a venda, agora ou nas próximas épocas»

A possível saída de Ugarte do Sporting pode valer um autêntico jackpot ao Famalicão e Miguel Ribeiro, presidente da SAD minhota, não esconde que a sociedade que lidera é parte interessada neste processo."É público que o Famalicão beneficia com a venda do Ugarte, quer seja no imediato ou nas próximas épocas. O Famalicão tem uma percentagem considerável nos direitos económicos do jogador, por isso, naturalmente, somos parte interessada, não sendo parte decisiva, porque é um jogador do Sporting", referiu.De recordar que o Famalicão garante ter 30% dos direitos económicos do uruguaio, o que, a confirmar-se a saída pela cláusula de rescisão - 60 M€ -, valerá um encaixe de 18 M€, ainda que 3 M€ tenham de ser pagos ao Fénix, que salvaguardou 20% de uma futura mais-valia.Por outro lado, Miguel Ribeiro lembrou também que o Famalicão ainda detém 50% dos direitos económicos de Pedro Gonçalves.