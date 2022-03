Miguel Ribeiro: «Temos a convicção de que o novo estádio será uma realidade a breve prazo»

Miguel Ribeiro, presidente da SAD do Famalicão, esteve presente na apresentação do livro 'Campo de Bargos', do escritor Jorge Reis Sá, e aproveitou para falar acerca do processo de melhoramento do estádio municipal."O estádio não é um estádio à dimensão do Famalicão nem de Famalicão. Para os nossos adeptos, profissionais, cidade e espetáculo queremos e precisamos de um estádio novo. Temos conversado com a Câmara porque o estádio é municipal e, assim, caberá sempre à câmara municipal fazê-lo. O estádio novo foi um dos compromissos assumidos quando a SAD foi constituída, houve uma apresentação desse estádio neste mesmo estádio. Não estamos a falar de algo que duvidamos se é possível ou não, é uma evidência e há registos. Temos a certeza que a nossa câmara municipal vai honrar esse compromisso. Temos falado, sabemos que foi um processo que transitou do presidente Paulo Cunha para o presidente Mário Passos e ainda esta semana tivemos uma reunião. Temos a convicção, até porque foi algo que ele nos transmitiu, de que o novo estádio municipal de Famalicão será uma realidade a breve prazo", referiu o dirigente à Cidade Hoje.O presidente da SAD dos minhotos enfatizou ainda as boas relações que o clube tem com a autarquia: "Sabemos que a câmara é uma instituição de bem e que vai cumprir os seus compromissos. Estão as tratar das formalidades e acredito que será neste mandato do presidente. As eleições foram há pouco tempo e pouco sentido faz não ser concluído dentro deste mandato. Esta é a nossa expectativa e acreditamos que vai acontecer. Será uma felicidade grande para todos os famalicenses"