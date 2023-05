Miguel Ribeiro: «Terminar com 5-1 ao Benfica é a cereja no cimo do bolo»

No final do jogo com o Benfica que valeu a consagração do Famalicão como campeão nacional de juniores, Miguel Ribeiro, presidente da SAD dos famalicenses, não escondeu a satisfação pelo título inédito."Três notas: um agradecimento pelo trabalho de todos os jogadores, de todos os profissionais e toda a estrutura que trabalha neste Famalicão; a ambição de fazer e ganhar cada vez mais, queremos mais, a aposta nos jogadores jovens e de qualidade; o futuro, que está assente numa visão e filosofia. Estamos a mudar as infraestruturas, este é um projeto desportivo assente no jogo e no jogador", afirmou ao Canal 11.E prosseguiu com uma mensagem "clara" para a sua equipa: "Obrigado! Obrigado a quem acreditou que o Famalicão podia lutar para ser campeão, mas também que era capaz de formar jogadores, de melhorar. Terminar com 5-1 contra o Benfica é a cereja no cimo do bolo. Era importante sermos campeões, mas temos aqui a base do futuro do Famalicão."