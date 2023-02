Mihaj perspetiva boa segunda volta do Famalicão: «Olhamos para cima»

Enea Mihaj acredita que o Famalicão fará uma segunda volta melhor do que a primeira e, por essa razão, coloca o objetivo num lugar superior da tabela. Por outro lado, o albanês revelou-se também feliz por estar em Portugal e ao serviço do Famalicão."Sabemos que temos de enfrentar uma boa equipa, está numa boa posição. Estamos preparados, trabalhámos durante toda a semana. Sabemos que é uma equipa que está a fazer bem esta época, mas temos confiança. Vimos de uma importante vitória. Vamos enfrentar o jogo com todos. Queremos ganhar. Jogamos com confiança. Sabemos o que vamos fazer.""É uma pergunta mais para o Braga. Como reagem. Mas tmeos de nos focar em nós, temos de de olhar para o jogo. Todos os jogos precisam de formas de jogar diferentes. Como disse antes, estamos preparados. Sabemos o que fazer taticamente, no aspeto mental. Estamos preparados. Vamos com total confiança de que vamos fazer um bom jogo.""Estou muito feliz por estar no Famalicão e em Portugal. Toda a gente me ajudou muito e estou a fazer uma boa época. Mas importante é o futuro, quero melhorar e no final atingir os objetivos e os objetivos pessoais. O importante é o futuro. Continuamos focados no futuro.""A liga portuguesa é diferente da liga grega. É mais tecnica, as equipas tentam jogar futebol, na Grécia é diferente. Umas tentam jogar, outras tentam defender mais. Aqui não é assim. As equipas tentam jogar. Por isso, gosto mais daqui. A liga portuguesa é melhor."Não joguei no primeiro jogo com o Braga, não o enfrentei. Tenho respeito pro ele, desejo-lhe sorte, mas o Braga tem outros bons jogadores. Para mim, temos de nos focar em nós e no que temos de fazer.""Seguramente. Estamos no bom caminho, estamos a crescer jogo a jogo. Na primeira volta foi difícil para nós, alguns jogadores chegaram mais tarde, não tínhamos a melhor comunicação, mas sinto que está a mudar. Acredito que na segunda volta o alvo deve ser mais alto. Como disse quando cheguei, queremos fazer algo diferente,. Olhamos para cima, mas temos de ir jogo a jogo. Amanhã defrontamos uma boa equipa, vamos com confiança e vamos jogo a jogo."