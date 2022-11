Millán após o bis em Guimarães: «Há uns meses perdi uma das pessoas mais importantes da minha vida»

Apesar da derrota (3-2) do Famalicão em casa do V. Guimarães , o dérbi minhoto desta segunda-feira ficou marcado pela estreia a marcar de Álex Millán pelos famalicenses, ainda para mais em dose dupla. Horas depois do feito, o avançado deixou uma dedicatória nas redes sociais."Há uns meses perdi umas das pessoas mais importantes da minha vida, uma pessoa pela qual posso dizer que, hoje em dia, me dedico ao que mais gosto de fazer. Estes e todos os meus golos no futuro serão dedicados a ti, avô. Agradeço também ao Famalicão por toda a confiança e apoio nestes meses tão duros. Vamos continuar a trabalhar e melhorar todos os dias, tenho confiança plena nesta família e agora temos uma nova semana para voltarmos aos 3 pontos", vincou o camisola 9, em alusão ao falecimento do seu avô.Álex Millán, recorde-se, está em Famalicão por empréstimo do Villarreal.