Motivação e foco total na vitória

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Famalicão vai entrar esta noite em campo sem qualquer possibilidade matemática para seguir em frente na Allianz Cup, mas isso não é justificação para relaxamento. Na conferência de antevisão, João Pedro Sousa deixou bem vincada a intenção de defrontar o Estoril com determinação e vontade de vencer, garantindo que os jogadores estão "motivados" para conseguir o objetivo. "Estamos em Famalicão para trabalhar, porque gostamos e somos pagos para isso. Em competição não se coloca a questão se estamos motivados. Quem não está motivado, está na profissão errada", referiu o técnico em jeito de aviso para o balneário. No entanto, a resposta da equipa nos treinos deixa o treinador otimista e com vontade de querer inverter os resultados. Recorde-se que Famalicão ainda não venceu nesta competição.