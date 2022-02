O elevador do Jorge só não foi ao topo

O ‘nasci Vila Nova’ é um dos slogans adotados pelo Famalicão, vincando a ligação próxima que existe entre as gentes da cidade e o clube que as representa. Uma máxima que encaixará em muitos adeptos, mas provavelmente não a muitos jogadores. Jorge Miguel é um dos casos (raros) de alguém que nasceu e cresceu Vila Nova e que pôde fazê-lo dentro das quatro linhas. E a funcionar como uma espécie de amuleto, já que se especializou em subidas de divisão.

"Nasci em Famalicão e a minha paixão pelo futebol começou desde cedo. O meu pai, quando eu tinha seis anos, levou-me às escolinhas do clube e por lá fiquei até aos 28 anos. Passei por todos os escalões até chegar aos seniores e aí estive em três subidas de divisão. Da 3ª Divisão para o Campeonato de Portugal, depois para a 2ª Liga e por fim para a 1ª Liga", recorda Jorge Miguel, que, contudo, acabou por sair no verão que antecedeu o regresso ao principal escalão do Famalicão, depois de 25 anos de ausência: "Ter sucesso no clube que se ama é o máximo que se pode pedir. Tive a oportunidade de jogar perante amigos e família e culminar essas épocas com subidas… É algo de que nem todos se podem gabar. Soube muito bem e ficou a faltar aquele bocadinho que era jogar pelo Famalicão na 1ª Liga. É o sonho de todas as crianças e eu tive-o muito perto. Acabei por sair depois da subida, ficou alguma tristeza, claro. Mas sobretudo orgulho por tudo o que consegui neste clube."

Os caminhos de Jorge Miguel e do Famalicão separaram-se assim no verão de 2019, com o lateral a seguir para o Ac. Viseu, primeiro, e para o Lusitânia de Lourosa, onde joga atualmente. Voltar a casa é um objetivo, mas não necessariamente para dentro das quatro linhas. "Tudo o que tiver a ver com o Famalicão será algo que me agrada. Sei que voltar como jogador é difícil, noutras funções logo se vê. Gosto muito do clube e estarei pronto para o que for preciso", finalizou.



Sporting quatro vezes pela frente



Apesar de não ter vestido a camisola do Famalicão na 1ª Liga, Jorge Miguel não deixou de ter oportunidade de jogar em grandes palcos pelo clube do coração. Entre 2009 e 2019, épocas em que esteve na equipa principal, o sorteio da Taça de Portugal colocou o Famalicão quatro vezes no caminho do ‘tubarão’ Sporting. Duelos de David contra Golias onde a lei do mais forte imperou, mas as boas memórias ficaram. "Antes dos sorteios já dizíamos que ia sair o Sporting. Foram jogos muito especiais, com um sentimento engraçado, diferente do habitual. Toda a envolvência desses jogos, desde a equipa até aos adeptos, parece que nos sentimos mais jogadores. Demos sempre tudo de nós, mesmo sabendo da dificuldade e sabendo o quão difícil era ganhar", atirou o lateral, de 32 anos.



Muita margem para crescer



Quando Jorge Miguel chegou à equipa sénior do Famalicão foi para jogar na 3ª Divisão. O profissionalismo estava longe, mas, pouco a pouco, o clube foi crescendo com resultados positivos, até terminar, como se sabe, no escalão mais alto do futebol português. "Na altura, olhava e para mim estava tudo bem, estava a viver o sonho. Mas a verdade é que as condições não eram as ideias e houve uma transformação muito grande de então para cá. O clube cresceu muito, mas ainda tem margem para mais. E as gentes de Famalicão merecem", vincou.