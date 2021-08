Oficial: Adrián Marín é reforço do Famalicão

Depois da saída de Calvin Verdonk, o Famalicão já garantiu a contratação de um lateral-esquerdo para fazer concorrência a Rúben Lima. Trata-se de Adrián Marín, jovem que chega ao Minho por empréstimo do Granada.





Nas primeiras declarações com a nova camisola, o espanhol, de 24 anos, não escondeu o entusiasmo com que encara este desafio. "Estou muito contente por ter assinado pelo Futebol Clube de Famalicão. Falei com o Nehuén Pérez e com alguns colegas portugueses e todos me disseram muito bem do clube. Sou um jogador físico, rápido e com muita vontade de ajudar o clube", referiu aos meios do Famalicão.Na temporada passada, Marín, que vai viver a sua primeira experiência fora de Espanha, realizou 17 jogos, divididos entre Alavés e Granada.