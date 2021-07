O Famalicão oficializou a contratação de Bruno Rodrigues, extremo brasileiro de 24 anos oriundo do Tombense e que assinou um contrato válido por uma temporada. Não será a primeira experiência no futebol europeu, pois já representou os cipriotas do Doxa.





"Estou muito feliz e com boas expectativas para esta nova experiência na carreira. Espero dar o meu melhor e mostrar o meu futebol aos adeptos. Não vai faltar raça e vontade para ajudar o clube a atingir os objetivos", apontou Bruno Rodrigues, em declarações aos meios do clube famalicense.