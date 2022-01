E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Agora sim, é oficial: Cádiz é reforço do Famalicão, tal como Record adiantara. O avançado deixou o Benfica e muda-se a título definitivo para o Minho.O dianteiro já foi inscrito na Liga e a desvinculação das águias já foi comunicada pelo próprio emblema encarnado. "O Sport Lisboa e Benfica comunica que chegou a acordo com o Famalicão para a cedência a título definitivo do avançado Jhonder Cádiz", pode ler-se.Cádiz esteve emprestado ao Nashville SC, da MLS.