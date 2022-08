Oficial: Enea Mihaj é reforço do Famalicão

O Famalicão anunciou, esta segunda-feira, a contratação do defesa-central Enea Mihaj, confirmando-se assim a notícia avançada por Record há alguns dias. O internacional albanês, que alinhava no PAOK, assinou até 2025."Chego cheio de ambição a um clube como o Futebol Clube de Famalicão e espero conseguir ajudar o clube a conseguir os seus objetivos. Vou jogar num campeonato diferente e espero adaptar-me rapidamente para ser um elemento importante dentro do grupo. Já vi jogos do Futebol Clube Famalicão e agrada-me ver o estádio cheio e a paixão que demonstram", disse o jogador nas primeiras declarações com a nova camisola.No centro da defesa dos minhotos, Mihaj terá a concorrência de Alexandre Penetra, Batubinsika, Riccieli, Diogo Queirós e Cláudio Silva.