Oficial: Famalicão anuncia chegada de Théo Fonseca

Agora sim, é oficial: Théo Fonseca é reforço do Famalicão. O avançado foi apresentado este sábado e assinou um contrato válido por três temporadas, ou seja, até 2025.Figura da Liga 3, com 15 golos em 28 jogos em 2021/22, Théo Fonseca vai agora dar o salto para as ligas profissionais."Fiquei muito lisonjeado com o interesse do Futebol Clube de Famalicão. É uma equipa que tem proporcionado o aparecimento de muitos jovens no futebol português e é com esse espírito que abraço este desafio", disse o avançado, em declarações aos meios dos minhotos.