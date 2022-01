Oficial: João Carlos Teixeira é reforço do Famalicão

João Carlos Teixeira é o mais recente reforço do Famalicão. O médio está de regresso a Portugal e já foi inscrito na Liga, conforme foi possível perceber com a atualização de mercado das 19 horas.Depois de rescindir contrato com o Feyenoord, o jogador, que fez a formação no Sporting e, em Portugal, passou também por FC Porto, Sp. Braga e V. Guimarães, vai voltar a jogar na Liga Bwin, agora ao serviço do Famalicão.