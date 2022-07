Oficial: Luiz Júnior renova com o Famalicão até 2027

O Famalicão anunciou, esta segunda-feira, que chegou a acordo com Luiz Júnior para a extensão do contrato que liga as partes até 2027. Desta forma, os minhotos blindam um dos maiores ativos e uma das peças mais importantes do plantel de Rui Pedro Silva.Com apenas 21 anos, o guardião brasileiro leva já 60 jogos pela equipa principal famalicense, o que diz bem do estatuo que já conquistou."Esta renovação significa muito para mim. É uma prova de confiança no meu trabalho e pretendo continuar a ajudar o clube a alcançar os objetivos", afirmou, aos meios do clube, revelando-se "grato ao clube" que lhe abriu as portas do futebol europeu".