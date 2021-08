Marcos Paulo é reforço do Famalicão até final da temporada. O extremo chega ao Minho cedido pelo Atlético Madrid, emblema ao qual chegou ainda no defeso, oriundo do Fluminense.





No Brasil, Marcos Paulo fez quase 80 jogos pelo tricolor, apontando 14 golos. À chegada ao Minho, o avançado revelou-se muito entusiasmado. "Estou muito feliz por vir para Portugal e vestir a camisola do Futebol Clube de Famalicão", apontou.