Oficial: Pelé é reforço do Famalicão

O Famalicão anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Pelé, médio que está assim de regresso ao futebol português. O jogador, de 30 anos, rescindiu com o Monaco e assinou com os minhotos até ao final da temporada."Conheço a ambição do Futebol Clube de Famalicão e espero ser mais um elemento a contribuir para uma época de sucesso. Estou muito feliz por estar de regresso a Portugal e muito motivado para ajudar com a minha experiência um clube que se apresenta com capacidade e vontade para continuar a crescer", disse Pelé aos meios do clube.Em 2021/22, o médio não fez qualquer jogo pelo conjunto monegasco.