Oficial: Rui Fonte é reforço do Famalicão

No dia do regresso apresentamos um reforço

?? assina por 2? temporadas

? Sabe mais em https://t.co/rlso3QJ2La



? #PeloNossoSímbolo #amordeperdicao pic.twitter.com/v2YNwuSG36 — Futebol Clube de Famalicão (@FCF1931_Oficial) June 27, 2022

O Famalicão oficializou esta segunda-feira a contratação de Rui Fonte, cenário queO avançado de 32 anos, que na última época esteve ao serviço do Estoril, assina um contrato válido para as próximas duas temporadas."Estou muito feliz por ter assinado pelo Famalicão. O projeto do clube e a ambição demonstrada pela administração convenceram-me e agora pretendo retribuir essa confiança com muito trabalho", começou por referir aos meios oficiais do clube.E prosseguiu: "Espero ajudar com golos e transmitir aos meus colegas a experiência que adquiri em vários clubes e países. [Apoio dos adeptos?] No jogo que realizei pelo Estoril ficou demonstrado o amor e a atenção que têm para com o clube. Desejo que possamos estar todos juntos para vivermos muitas alegrias", rematou.