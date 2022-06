Ofori aguarda definição

O Famalicão vai ter vários casos para resolver neste defeso e um deles, à partida, será o de Ofori. O futuro do médio não está clarificado, sobretudo porque a continuidade em Israel, ao serviço do Ashdod, é um cenário cada vez menos provável. Os próximos dias devem trazer desenvolvimentos, sendo certo, para já, que há vários clubes portugueses atentos e interessados nos préstimos do ganês. Outros casos por resolver são os de Morer e Verdonk.

Avançado e lateral na agenda

O desenho do plantel da próxima época deixa antever a chegada de mais um ponta-de-lança e de um lateral-direito, posições que ficaram fragilizadas com as saídas de Banza e de Diogo Figueiras. No entanto, haverá mais mexidas, face às saídas que se antecipam.