Os números do melhor jovem da Liga: Iván Jaime elevou fasquia à 3.ª época no Famalicão Médio espanhol, de 22 anos, 'explodiu' em 2022/23 e está no radar do FC Porto





• Foto: José Gageiro/Movephoto