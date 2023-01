Otávio, defesa do Flamengo, a caminho de Portugal para reforçar o Famalicão

Otávio está cada vez mais próximo de se tornar jogador do Famalicão. De acordo com os relatos no Brasil, defesa-central dos quadros do Flamengo deve viajar este domingo para Portugal, a fim de tratar dos últimos detalhes antes de ser confirmado como reforço.Com efeito, o acordo entre clubes está selado e a chegada de Otávio ao Minho será a título de empréstimo, válido por 12 meses, num acordo em que o Famalicão salvaguardou uma opção de compra de 500 mil euros sobre 70% do passe.