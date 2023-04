Otávio e a estreia pela equipa principal do Famalicão: «Espero continuar a ter oportunidades»

Reforço de inverno do Famalicão, Otávio estreou-se na passada segunda-feira pela equipa principal dos minhotos, num cenário que, de forma natural, deixou o jovem brasileiro satisfeito."Cheguei em janeiro e comecei pela equipa sub-23 para ganhar ritmo. Fiz grandes jogos lá e agora tive a oportunidade de me estrear na equipa principal. Quero estar aqui e ajudar o Famalicão, é para isso que me entrego ao máximo. Adaptação? Foi difícil por causa do frio e porque o ar é diferente. No entanto, penso que já estou adaptado e pronto para continuar a ajudar", começou por referir o brasileiro, que não se deixou abalar pelo facto de ter cometido o penálti que valeu o golo ao Arouca: "Foi a minha estreia e estava a fazer um jogo bom, esse lance é algo que acontece. Acredito que o que o míster disse depois do jogo [que Otávio é um jogador de futuro] foi o certo".Caracterizando-se como um "jogador rápido, com boa técnica e bom no 1x1 defensivo", o defesa-central abordou ainda o facto de estar a aprender com colegas mais experientes, como é o caso de Riccieli e Mihaj. "Somos amigos aqui dentro, o plantel é jovem e acolheu-me muito bem quando cheguei. Tentamos sempre ajudar-nos mutuamente e eles estão sempre a dar-me conselhos, é algo muito bom. Espero continuar a ter oportunidades e mostrar o meu valor", sublinhou.O jovem concluiu perspetivando o embate com o P. Ferreira, agendado para este sábado, pelas 18 horas: "Sinto que fizemos um grande jogo contra o Arouca, um jogo compacto. Tivemos oportunidades para fazer golo, mas agora temos de mudar o chip rapidamente porque vamos ter uma partida difícil contra o P. Ferreira. Estamos concentrados para fazermos um grande jogo e conquistarmos os três pontos".