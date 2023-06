Otávio oficial até 2028

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Famalicão oficializou a contratação a título definitivo de Otávio, central brasileiro de 21 anos que na época passada representou os minhotos a título de empréstimo do Flamengo e agora está vinculado à formação orientada por João Pedro Sousa até 2028."Sinto-me muito feliz e motivado pela aposta que o Famalicão está a fazer em mim. Permanecer era algo que desejava quando cheguei em janeiro e, como tal, estou orgulhoso por ter atingido essa meta", confidenciou Otávio à comunicação famalicense, considerando que "este é o melhor passo para continuar a uma trajetória evolutiva na carreira": "Cheguei a meio da temporada, vindo de um contexto totalmente diferente, mas as pessoas foram inexcedíveis. Fui muito bem acolhido e isso fez-me sentir como se estivesse em casa, pelo que estou grato pela confiança demonstrada e espero continuar a retribuir com muito trabalho e dedicação para ajudar a equipa a atingir todos os objetivos".