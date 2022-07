Owen Beck: «Assim que estiver adaptado vou poder mostrar o meu valor»

Apresentado como reforço do Famalicão esta segunda-feira, Owen Beck mostrou-se entusiasmado com este desafio e aproveitou para se apresentar aos adeptos, a quem deixou elogios."As minhas expectativas passam por ajudar a equipa para terminarmos o mais acima possível no campeonato e nas restantes compeetições. É importante ter esta experiência num clube de 1ª divisão e ter a certeza que estou preparado. Vir para Portugal é um grande desafio para mim, será exigente, mas, assim que estiver adaptado, vou poder mostrar o meu valor. Sou um lateral que joga com intensidade, que gosta de atacar, de ter a bola, de driblar, de cruzar e marcar", referiu aos meios do clube.O jogador chega ao Minho por empréstimo do Liverpool.