Owen Beck chega ao Famalicão por empréstimo do Liverpool

O Famalicão anunciou, esta segunda-feira, a contratação de Owen Beck, lateral-esquerdo de 19 anos. O jovem chega ao Minho por empréstimo do Liverpool.Naquela que será a sua primeira experiência fora do futebol inglês, o internacional jovem pelo País de Gales apresentou um discurso ambicioso. "As minhas expectativas passam por ajudar a equipa para terminarmos o mais acima possível na classificação. Sei que o FC Famalicão já projetou jogadores para outros patamares. É um clube com uma forte ambição de crescimento e ao qual reconheço ter adeptos muito apaixonados", disse aos meios do clube.Na temporada passada, Beck foi utilizado maioiritariamente na equipa sub-23 do Liverpool, mas participou de forma ativa na conquista da Taça da Liga por parte do conjunto orientado por Jurgen Klopp.