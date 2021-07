Pablo e o pai Pena: «É uma grande referência para mim, no futebol e na vida»

Pena deixou marca no futebol português ao serviço de clubes como o FC Porto, o Sp. Braga e o Marítimo, e o filho Pablo quer seguir-lhe as pisadas. Agora ao serviço da equipa principal do Famalicão, na qual está a cumprir a pré-temporada, o jovem dianteiro, de 17 anos, espera ter um caminho de sucesso como o progenitor, mas também não esconde que o seu objetivo é traçar a sua própria história.





"O meu pai está sempre a dizer que tem o recorde de 13 jogos sempre a marcar. Ele diz sempre isso e eu procuro seguir os passos dele, tentando claro criar a minha história. Mas é uma grande referência no futebol e na vida", começou por dizer, em declarações aos meios do clube.A ligação mais série ao futebol não tem muito tempo, mas Pablo garante que a formação que teve e a experiência que adquiriu do pai têm ajudado muito na integração no futebol europeu. "Comecei a jogar o ano passado, com os sub-23, tive poucos jogos com os sub-17 há duas épocas, então é um percurso curso, mas procuro sempre aprender e evoluir para que possa crescer cada vez mais e chegar ao topo. Tive boa formação pela experiência enquanto crescia. O meu pai foi jogador e isso vem de berço. Passou-me experiencia, disse-me no que podia melhorar e isso ajudou-me a estar mais maduro do que se não tivesse essa experiência", acrescentou.O objetivo, para já, é fixar-se no plantel principal do Famalicão. "O objetivo é sempre chegar À equipa principal e estrear, mas nunca acreditamos quando se fala nisso. Mas trabalhamos sempre e estamos motivados parea responder à altura", referiu.Na equipa principal, Pablo tem, para já, a concorrência de Anderson, mas o ambiente entre ambos é tudo menos de competição, garante. "A partir do momento em que se chega à equipa A é um nível muito acima, em termos de intensidade, de leitura de jogo, então temos de dar um clique. Se pararmos para pensar e analisar, é bem diferente. Eu tive muita proximidade com o Anderson e ele chegava e procurava-me ajudar. É outro nível", explicou, dizendo o que o diferencia do companheiro do ataque."O Anderson tenta procurar a profundidade, eu tento jogar mais apoiado e mais curto", esclareceu.