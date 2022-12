Pablo: «Estou preparado para a Liga Bwin»

O técnico João Pedro Sousa revelou que Pablo Jesus, avançado de apenas 18 anos oriundo das camadas de formação do Famalicão, vai ser titular em Chaves. Estreia na Liga Bwin em função do desempenho que a promessa minhota revelou durante a Allianz Cup e que o treinador confirmou ser uma alternativa válida para ajudar a colmatar a ausência prolongada, devido a lesão, do influente panamiano Puma Rodríguez."Sempre trabalhei com o objetivo de me afirmar na equipa principal do Famalicão e continuo a trabalhar para merecer confiança do treinador e acho que estou preparado para fazer um bom jogo frente a um Chaves bastante qualificado", confidenciou o Pablo, que é filho de Pena, goleador brasileiro que destacou-se ao serviço do FC Porto no início do milénio, para logo de seguida tratar de separar as águas: "Não penso no que o meu pai fez, nem quero fazer comparações. Procuro fazer a minha carreira. O mister já tinha apostado em mim e fico feliz. Sinto que estou preparado para a Liga Bwin e vou dar o meu máximo para ajudar a equipa".