Pablo: «Não foi pelo desgaste físico que não conseguimos o resultado pretendido»

Pablo Felipe marcou o golo do Famalicão frente ao Chaves (1-2) mas ainda assim não conseguiu evitar a derrota na 31ª jornada da Liga Bwin. O avançado brasileiro analisou as incidências do encontro."A equipa preparou muito bem a partida e penso que não foi pelo desgaste físico que não conseguimos o resultado pretendido. Houve algumas circunstâncias de jogo que não correram bem e acabámos por não conseguir concretizar aquilo que tínhamos trabalhado", frisou em declarações à Sport TV, agradecendo o apoio do falange minhota."Ficamos muito contentes pelo apoio que os adeptos demonstram e isso dá-nos uma força extra para ganhar os jogos", disse Pablo, de 19 anos.