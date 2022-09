Pablo renova com o Famalicão até 2027

Depois de, no ano passado, ter renovado o seu contrato com o Famalicão até 2024, Pablo recebeu agora novo voto de confiança por parte da SAD minhota e estendeu o seu vínculo com o clube até 2027. O avançado, de 18 anos, representa os famalicenses desde 2019.Em declarações aos meios do clube, Pablo não escondeu a satisfação pela renovação. "É uma demonstração da confiança do clube no meu valor. Vou procurar recompensar com trabalho, golos e bons jogos. Estou mais maduro e forte do ponto de vista técnico e mental. O clube proporcionou-me todas as condições para crescer e sinto estar mais preparado para realizar uma temporada espetacular nos sub-23 para, futuramente, ficar em definitivo na equipa principal", referiu o jovem, filho do ex-jogador Pena.Apesar de já ter jogado pela equipa principal em 2021/22 (sete jogos), é nos sub-23 que Pablo tem dado nas vistas. Na época passada apontou seis golos em 23 encontros e na presente época leva três golos em cinco jogos (mais dois tentos nos sub-19).