Pedro Brazão assina pelo Famalicão até 2026

A aposta em jovens é uma das grandes bandeiras do projeto do Famalicão e o clube minhoto voltou a mostrar isso mesmo nesta quarta-feira. Os famalicenses anunciaram a contratação de Pedro Brazão, extremo de 18 anos que atuava no Nice.





"Estou muito contente por regressar a Portugal e muito honrado por poder fazê-lo através de um clube como o Famalicão. As últimas épocas têm demonstrado que este é um clube muito capacitado na valorização de jovens jogadores. Pretendo cimentar-me no futebol português e o Famalicão é o ideal para poder demonstrar todo o meu valor", começou por referir o jovem, que aproveitou ainda para se dar a conhecer aos adeptos: "Sou um jogador tecnicista e que pode jogar na ala ou em zonas interiores".Internacional jovem por Portugal, Pedro Brazão iniciou o seu percurso futebolístico no Damaiense, tendo-se transferido em 2017 para o Nice. Já depois de se ter estreado com a camisola da equipa principal dos franceses com apenas 16 anos, o extremo esteve emprestado ao Lausanne-Sport em 2020/21, clube no qual apontou um golo em 21 partidas.