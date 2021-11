Pedro Brazão convocado para os sub-20 de Portugal

Pedro Brazão foi chamado por Emílio Peixe para os próximos compromissos da seleção sub-20. O jovem do Famalicão é assim opção para os jogos com Inglaterra e Alemanha.As partidas estão agendadas para quinta-feira, dia 11 de novembro, às 17 horas, e para a próxima segunda-feira, dia 15 de novembro, às 15 horas, respetivamente. Ambos os jogos disputar-se-ão no Estádio Municipal de Leiria.Chegado ao Famalicão no início da época, Pedro Brazão tem vindo a conquistar o seu espaço nas escolhas de Ivo Vieira. O jogador, de 18 anos, foi titular nos últimos dois jogos e marcou o seu primeiro golo frente ao Boavista.